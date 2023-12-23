Новости часа: Собянин одобрил четыре проекта по программе создания рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты заменили более одной тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

Более 10 тысяч сезонных вопросов решили москвичи с начала зимы с помощью платформы "Электронный дом". Об этом также сообщили на сайте мэра Москвы.