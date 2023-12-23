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Новости

23 декабря, 13:00

Город

Новости часа: Собянин одобрил четыре проекта по программе создания рабочих мест

Новости часа: Собянин одобрил четыре проекта по программе создания рабочих мест

Темпы строительства жилья в Москве ускорятся

Около 80 тыс человек в год планируют переселять в Москве на пике программы реновации

Собянин одобрил четыре проекта по программе стимулирования создания рабочих мест

Собянин подвел итоги конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы"

Москва победила в федеральном конкурсе "Молодежная столица России"

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в столице

Собянин и Белозеров открыли новый вестибюль на станции Зеленоград-Крюково

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Специалисты заменили более одной тысячи квадратных метров гидроизоляции на Горбатом мосту в Москве. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы.

Более 10 тысяч сезонных вопросов решили москвичи с начала зимы с помощью платформы "Электронный дом". Об этом также сообщили на сайте мэра Москвы.

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