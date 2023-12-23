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23 декабря, 09:45

Общество

Собянин подвел итоги конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы"

Собянин подвел итоги конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы"

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В Москве подвели итоги главного конкурса волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы". Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2023 году было рекордное количество участников – более 25 тысяч человек.

В номинации среди школьников победу одержал отряд Центра "Предуниверсарий МАИ". Ученики вместе с педагогами регулярно ездят в приюты для животных, собирают макулатуру и пластик, высаживают деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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