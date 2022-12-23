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Новости

23 декабря, 19:45

Политика

Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах

Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о строительстве БКЛ

Три новых электродепо построят в столице до конца 2023 года – Собянин

Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

Новости часа: Собянин утвердил три проекта реорганизации бывших промзон в Москве

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Собянин выступил в Мосгордуме с отчетом о работе правительства Москвы

Новости часа: москвичей предупредили об ухудшении погоды 21 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве. В городе появились горнолыжные склоны с канатной дорогой и два трамплина.

Президент РФ начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал". В ходе встречи Владимир Путин заявил, что важно улучшать оружие и оснащение российских бойцов с учетом опыта спецоперации.

МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС.

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