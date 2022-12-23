Новости часа: Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах в Москве. В городе появились горнолыжные склоны с канатной дорогой и два трамплина.

Президент РФ начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал". В ходе встречи Владимир Путин заявил, что важно улучшать оружие и оснащение российских бойцов с учетом опыта спецоперации.

МАГАТЭ готово разместить постоянные миссии на всех украинских АЭС.