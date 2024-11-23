Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

За пять лет Москва передала спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Высота снежного покрова в столице превысила 2 сантиметра. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ожидает снег с дождем, а затем похолодание.

Сотрудники ДПС в Москве пришли на помощь водителю, у которого на дороге сломался автомобиль. Мужчину заметил экипаж дорожной полиции. Инспекторы помогли ему переместить машину в безопасное место.