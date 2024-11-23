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Новости

23 ноября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 ноября

Круизные теплоходы приняли более 370 тыс пассажиров в Москве с весны этого года

Собянин сообщил, что спортивные учреждения получили почти 226 тыс "квадратов" недвижимости

Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря

Новости часа: до конца 2025 года в Москву поступят еще 10 речных электросудов

Новости часа: В Москве завершается строительство еще двух медицинских центров

Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на ближайшие три года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 ноября

Собянин поручил провести модернизацию конноспортивного комплекса в Ховрине

За пять лет Москва передала спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Высота снежного покрова в столице превысила 2 сантиметра. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ожидает снег с дождем, а затем похолодание.

Сотрудники ДПС в Москве пришли на помощь водителю, у которого на дороге сломался автомобиль. Мужчину заметил экипаж дорожной полиции. Инспекторы помогли ему переместить машину в безопасное место.

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