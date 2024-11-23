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23 ноября, 13:15

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Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

Завершена реставрация фасадов здания Горного института МИСиС

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Здание горного института на Ленинском проспекте обновили. Реставраторы закончили работы по ремонту фасада здания начала 19 века в стиле московского классицизма. Подробностями поделился мэр Москвы. Сергей Собянин рассказал, что в порядок привели статуи шахтеров, портик, колонны и детали в виде символов горного дела. Специалисты укрепили кладку, заменили двери на исторические аналоги, окна на деревянные и восстановили расстекловку по архивным фотографиям. Работы проводились благодаря городскому гранту. Сегодня в здании идут учебные занятия, как и 200 лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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