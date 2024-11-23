Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве 7 и 8 декабря. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он состоится в пространстве Хлебозавод №9. Центральным событием станет ярмарка. Все средства от продажи игрушек, посуды и других изделий столичных НКО направят на помощь детям, многодетным семьям, пожилым людям и животным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

