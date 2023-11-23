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Новости

23 ноября, 23:30

Город

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": станцию "Тютчевская" украсят строками из произведений поэта

"Мой район. Навигатор": готовность станции метро "Тютчевская" составила 80%

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Росавиации уточнили, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад.

Незаконно возведенную пристройку к зданию демонтировали в Хамовниках, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

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