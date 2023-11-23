Новости часа: 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 12 компаний стали участниками федерального центра беспилотных авиасистем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Росавиации уточнили, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на снегопад.

Незаконно возведенную пристройку к зданию демонтировали в Хамовниках, рассказали на портале мэра и правительства Москвы.