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Новости

23 ноября, 22:30

Город

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

"Мой район. Навигатор": станцию "Тютчевская" украсят строками из произведений поэта

"Мой район. Навигатор": готовность станции метро "Тютчевская" составила 80%

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек уже получили квартиры по программе реновации на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Желтый уровень опасности в столичном регионе продлили на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Это информация Гидрометцентра России.

Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети в Москве, уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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