Новости часа: 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек уже получили квартиры по программе реновации на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.



Желтый уровень опасности в столичном регионе продлили на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Это информация Гидрометцентра России.



Городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети в Москве, уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.