Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В снегопад москвичам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Известно, что коммунальные службы заработали в режиме повышенной готовности в связи с начавшейся метелью.

24 ноября по всей Москве заработают катки с искусственным льдом. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.