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23 ноября, 19:30

Общество

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Новости часа: 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем

Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уже 12 компаний стали резидентами федерального центра беспилотных авиасистем. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В снегопад москвичам рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Известно, что коммунальные службы заработали в режиме повышенной готовности в связи с начавшейся метелью.

24 ноября по всей Москве заработают катки с искусственным льдом. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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