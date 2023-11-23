Медведев и Собянин открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

В Москве открыли первый в стране Центр коллективного пользования для разработчиков беспилотников. Он расположился в индустриальном парке "Руднево". В церемонии открытия Центра приняли участие зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что столичное правительство выполнило поручения Владимира Путина и кабмина России. Для решения этой задачи понадобилось меньше года.

Теперь в "Руднево" есть все необходимое не только для изготовления комплектующих для создания БПЛА, но и для научно-исследовательской работы. Подробнее о масштабном проекте – в эфире телеканала Москва 24.