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Новости

23 ноября, 18:00

Общество

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка, отметил мэр столицы.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Таковы данные Гидрометцентра.

Московские спасатели потушили пожар в ресторане на Новом Арбате. О работе специалистов сообщили в МЧС.

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