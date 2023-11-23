Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка, отметил мэр столицы.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Таковы данные Гидрометцентра.

Московские спасатели потушили пожар в ресторане на Новом Арбате. О работе специалистов сообщили в МЧС.