Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы, заявил Сергей Собянин.

Центр безопасности дорожного движения Московской области призвал автомобилистов учитывать тормозной путь и не совершать резких маневров в снегопад

Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно в любое время, сообщили в ЦППК.