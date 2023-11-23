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Новости

23 ноября, 17:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: Собянин рассказал о создании социальной инфраструктуры по реновации в ЮАО

Новости часа: 25 новостроек по программе реновации построили на юге Москвы

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы, заявил Сергей Собянин.

Центр безопасности дорожного движения Московской области призвал автомобилистов учитывать тормозной путь и не совершать резких маневров в снегопад

Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно в любое время, сообщили в ЦППК.

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