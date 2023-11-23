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Новости

23 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сто маршрутов общественного транспорта в Москве улучшили с учетом пожеланий горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице началась метель. Желтый уровень погодной опасности продлили до 24 ноября, отметили синоптики.

Началась подготовка к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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