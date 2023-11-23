Новости часа: 100 маршрутов столичного транспорта улучшили с учетом пожеланий горожан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сто маршрутов общественного транспорта в Москве улучшили с учетом пожеланий горожан. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице началась метель. Желтый уровень погодной опасности продлили до 24 ноября, отметили синоптики.

Началась подготовка к установке памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.