Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы. Современное жилье получили более 11 тысяч жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве открыли набор тестировщиков виртуальной "Тройки" для оплаты проезда в метро, МЦК и наземном транспорте. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

Желтый уровень опасности в столичном регионе продлили на пятницу, 24 ноября, из-за метели и гололедицы. Об этом заявили в Гидрометцентре.