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Новости

23 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы. Современное жилье получили более 11 тысяч жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дни открытых дверей на культурных площадках Москвы за год посетили почти 200 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Низкое атмосферное давление в Москве в пятницу, 24 ноября, побьет полувековой рекорд. Об этом заявили синоптики.

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