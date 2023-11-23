Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы. Современное жилье получили более 11 тысяч жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дни открытых дверей на культурных площадках Москвы за год посетили почти 200 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Низкое атмосферное давление в Москве в пятницу, 24 ноября, побьет полувековой рекорд. Об этом заявили синоптики.