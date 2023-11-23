Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД в Москве улучшили в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Плакаты с QR-кодами, по которым можно узнать точное расписание транспорта, разместили на остановках в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве синоптики прогнозируют начало снегопада в течение часа.