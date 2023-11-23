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Новости

23 ноября, 14:30

Новости

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД – Собянин

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД в Москве улучшили в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Плакаты с QR-кодами, по которым можно узнать точное расписание транспорта, разместили на остановках в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В Москве синоптики прогнозируют начало снегопада в течение часа.

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