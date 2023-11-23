23 ноября, 13:45Культура
Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД. В столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта, отметил Сергей Собянин.
В среднем более 130 тысяч автомобилистов пользуются южным участком МСД ежедневно. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Большой театр 26 ноября откроет дополнительную предпродажу билетов на балет "Щелкунчик". Как пояснили в театре, специальная программа предварительной продажи вводится в связи с повышенным спросом на спектакль.