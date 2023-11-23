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23 ноября, 13:45

Культура

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Маршруты наземного транспорта стали ближе к станциям метро и МЦД. В столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта, отметил Сергей Собянин.

В среднем более 130 тысяч автомобилистов пользуются южным участком МСД ежедневно. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Большой театр 26 ноября откроет дополнительную предпродажу билетов на балет "Щелкунчик". Как пояснили в театре, специальная программа предварительной продажи вводится в связи с повышенным спросом на спектакль.

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