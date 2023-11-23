23 ноября, 13:30Город
Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Дорожные камеры с начала 2023 года стали в два раза реже фиксировать проезд на красный свет. Об этом сообщил Максим Ликсутов.
Скидка 50% будет действовать на московской канатной дороге в воскресенье, 26 ноября. Этой информацией поделилась пресс-служба "Воробьевы горы".