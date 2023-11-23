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Новости

23 ноября, 13:30

Город

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Новости часа: более 11 тыс человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы

Сергей Собянин одобрил строительство хоккейного центра в Нижегородском районе

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 11 тысяч человек получили квартиры по программе реновации на юге Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Дорожные камеры с начала 2023 года стали в два раза реже фиксировать проезд на красный свет. Об этом сообщил Максим Ликсутов.

Скидка 50% будет действовать на московской канатной дороге в воскресенье, 26 ноября. Этой информацией поделилась пресс-служба "Воробьевы горы".

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