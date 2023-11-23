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Новости

23 ноября, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве учитывают пожелания пассажиров при улучшении маршрутов городского транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отделку путевых стен на станции метро "Тютчевская" выполнили на 40%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Синоптики обещают в столице затяжную метель. Москвичей просят отказаться от поездок на личном транспорте.

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