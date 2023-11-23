Новости часа: Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве учитывают пожелания пассажиров при улучшении маршрутов городского транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Отделку путевых стен на станции метро "Тютчевская" выполнили на 40%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Синоптики обещают в столице затяжную метель. Москвичей просят отказаться от поездок на личном транспорте.