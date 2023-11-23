Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.



В Вешняках началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы. О работе реставраторов сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно круглый год. Об изменении правил перевозки сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).