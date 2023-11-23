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Новости

Новости

23 ноября, 12:30

Город

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Вешняках началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы. О работе реставраторов сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно круглый год. Об изменении правил перевозки сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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