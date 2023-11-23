23 ноября, 12:30Город
Новости часа: в Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Вешняках началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы. О работе реставраторов сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Пассажиры пригородных поездов теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно круглый год. Об изменении правил перевозки сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).