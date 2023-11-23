Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4,5 тысячи девятиклассников прошли бесплатное профтестирование в центре "Моя карьера". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Цены на автомобили "Москвич" могут снизиться при грамотной локализации производства. Об этом заявили в компании.