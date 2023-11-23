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Новости

23 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Компании сферы обрабатывающего производства могут получить в Москве статус промышленного технопарка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4,5 тысячи девятиклассников прошли бесплатное профтестирование в центре "Моя карьера". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Цены на автомобили "Москвич" могут снизиться при грамотной локализации производства. Об этом заявили в компании.

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