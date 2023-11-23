23 ноября, 11:30Город
Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы. Современное жилье получили более 11 тысяч жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
QR-коды с данными о времени прибытия автобусов разместили на всех новых остановках в столице. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
В Научном проезде в Москве появится жилой квартал по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказывает заммэра столицы Владимир Ефимов.