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Новости

23 ноября, 11:30

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Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на юге Москвы. Современное жилье получили более 11 тысяч жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

QR-коды с данными о времени прибытия автобусов разместили на всех новых остановках в столице. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

В Научном проезде в Москве появится жилой квартал по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказывает заммэра столицы Владимир Ефимов.

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