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Новости

23 ноября, 09:00

Новости

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

Собянин: в 2023 году в музеи Москвы поступило рекордное число новых экспонатов

Сергей Собянин сообщил, что все тоннели Троицкой линии метро пройдены

Новости часа: Собянин сообщил о завершении реставрации объекта культурного наследия

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Тютчевская" Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

Новости часа: Доходному дому на улице Забелина вернули исторический облик – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

На юге Москвы завершили строительство 25 домов по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что 23 новостройки уже передали под заселение. Квартиры получили более 11 тысяч человек. При этом строительство в Южном округе продолжается. Работы идут в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорном, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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