Собянин: современное жилье по реновации получили более 11 тысяч жителей ЮАО

На юге Москвы завершили строительство 25 домов по программе реновации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что 23 новостройки уже передали под заселение. Квартиры получили более 11 тысяч человек. При этом строительство в Южном округе продолжается. Работы идут в районах Бирюлево Восточное и Западное, Нагатинский Затон, Нагорном, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное и Царицыно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.