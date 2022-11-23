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Политика

Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт

Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт

Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Новости часа: серийная сборка автомобилей "Москвич" началась на заводе в столице

Собянин и Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Первым обладателем нового автомобиля "Москвич" стал телеканал Москва 24

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

Собянин утвердил проекты 10 новых школ и детсадов в разных районах столицы

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электромобили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Российская ПВО сбила пять беспилотников в Черном море и около Севастополя. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Снег в Москве не растает, а морозы вернутся в конце недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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