15:30Политика
Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электромобили. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Российская ПВО сбила пять беспилотников в Черном море и около Севастополя. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.
Снег в Москве не растает, а морозы вернутся в конце недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.