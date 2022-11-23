Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электромобили. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Российская ПВО сбила пять беспилотников в Черном море и около Севастополя. Такую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Снег в Москве не растает, а морозы вернутся в конце недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.