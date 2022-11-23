Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Сергей Собянин и вице-премьер РФ Денис Мантуров запустили производство автомобилей на заводе "Москвич". Первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер "Москвич 3". В будущем на возрожденном предприятии будут выпускать и другие модели, а также электромобили.

Собянин поздравил коллектив завода и присутствовавшего на церемонии генерального директора "Москвича" Дмитрия Пронина, а также поблагодарил за поддержку Мантурова и Владимира Путина.

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