Первым обладателем нового автомобиля "Москвич" стал телеканал Москва 24

На заводе "Москвич" запустили производство автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер "Москвич 3". Первым обладателем нового "Москвича" стал телеканал Москва 24. Сергей Собянин вручил ключи от автомобиля оператору телеканала.

На бывшем заводе Renault будут собираться и другие модели, в том числе электрокары. Благодаря возрождению завода "Москвич" столица станет российским центром по разработке и производству электротранспорта. Также город помог сохранить рабочие места на предприятии. В штате компании заняты более 2 000 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.