Собянин сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Заболеваемость коронавирусом в Москве в течение последних трех недель резко падает, сообщил Сергей Собянин.

"Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная – снизилась заболеваемость на 30%. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализаций в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика", – заявил мэр города.

По словам мэра, это говорит о том, что власти вовремя приняли меры. При этом Собянин добавил, что никто не может гарантировать, наступит или нет будет следующая волна.

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