Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030

Москва может стать площадкой для главной выставки достижений науки и техники. Правительство России подало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки Экспо-2030. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Россия всегда участвовала в Экспо. Самыми яркими экспонатами в свое время стали монумент "Рабочий и Колхозница" Веры Мухиной в 1937 году и первый спутник Земли в 1958 году. Сегодня наследие этих выставок украшают ВДНХ.

Сейчас Экспо проходит в Дубае. Но никогда еще выставка Экспо не проводилась в России. В Москве можно будет использовать инфраструктуру, построенную для чемпионата мира по футболу, а главную площадку готовы возводить с нуля.

Предполагается, что ее могут построить на свободной территории на Киевском шоссе – недалеко от аэропорта Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.