Собянин: комплекс со спортивным центром появится в Бутырском районе Москвы

Многофункциональный комплекс с подземным гаражом, гостиницей и спортивным центром появится в Бутырском районе Москвы, рассказал Сергей Собянин на в своем канале в мессенджере MAX. Всего в рамках реорганизации здесь застроят более 3 гектаров.

На участке, ограниченном путями МЦД, улицами Фонвизина и Милашенкова, также планируется возвести современное жилье по программе реновации. Совокупная площадь квартир превысит 20 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.