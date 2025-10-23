Форма поиска по сайту

23 октября, 11:15

Мэр Москвы

Собянин назвал создание социальной инфраструктуры задачей инвестпрограммы Москвы

В Москве планируется построить свыше тысячи городских объектов за три года. На это выделили почти три триллиона рублей, а это 47% расходной части городского бюджета, сообщил Сергей Собянин. Мэр назвал создание социальной инфраструктуры задачей инвестпрограммы столицы.

Большая часть средств пойдет на капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, комплексное развитие районов, реализацию программы реновации. Планируется, что в новые квартиры до конца 2028 года переедут свыше 200 тысяч москвичей. При этом увеличатся темп и масштаб строительства жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

