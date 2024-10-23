Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект планировки территории части производственной зоны Соколиная Гора. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил о режиме повышенной готовности городских служб в столице из-за непогоды.

В Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября, сообщает Гидрометцентр России.

