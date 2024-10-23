Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 23:55

Новости

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Собянин: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Утвержден проект планировки территории части производственной зоны Соколиная Гора. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил о режиме повышенной готовности городских служб в столице из-за непогоды.

В Москве и Подмосковье из-за ветра продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 24 октября, сообщает Гидрометцентр России.

Читайте также
мэр МосквыгородобществопогодавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика