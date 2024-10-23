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Новости

23 октября, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Собянин: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летним юбилеем

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тонн гуманитарной помощи собрали и передали бойцам СВО столичные предприниматели. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С января по сентябрь в Москве было демонтировано более 1 250 незаконных строений. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупреждает о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается в ближайшие часы и продлится до утра 24 октября.

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