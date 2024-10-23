Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тонн гуманитарной помощи собрали и передали бойцам СВО столичные предприниматели. Об этом сообщил Сергей Собянин.

С января по сентябрь в Москве было демонтировано более 1 250 незаконных строений. Об этом сообщили в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупреждает о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду, который ожидается в ближайшие часы и продлится до утра 24 октября.

