Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Перед зданием ТАСС на Тверском бульваре разместили новые стенды с медиаэкранами, на которых жители и гости города увидят новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы. Также заменили плитку на площади, а на подпорных стенках сделали лавочки.

Кроме того, в Тверском районе благоустроили участок возле Музея декоративного искусства, а на территории школы при Алексеевском монастыре обустроили две современные лестницы. Подробнее о других изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

