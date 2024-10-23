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23 октября, 22:15

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Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

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Перед зданием ТАСС на Тверском бульваре разместили новые стенды с медиаэкранами, на которых жители и гости города увидят новостные сюжеты, архивные и другие визуальные материалы. Также заменили плитку на площади, а на подпорных стенках сделали лавочки.

Кроме того, в Тверском районе благоустроили участок возле Музея декоративного искусства, а на территории школы при Алексеевском монастыре обустроили две современные лестницы. Подробнее о других изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

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