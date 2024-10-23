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Новости

Новости

23 октября, 18:00

Новости

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Собянин: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летним юбилеем

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Собянин: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тонн гумпомощи для участников СВО передали московские предприниматели. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Искусственный интеллект в МЭШ помогает московским школьникам в изучении математики, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за ветра продлен в Московском регионе до вечера 24 октября.

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