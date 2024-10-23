23 октября, 18:00Новости
Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 30 тонн гумпомощи для участников СВО передали московские предприниматели. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Искусственный интеллект в МЭШ помогает московским школьникам в изучении математики, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По данным синоптиков, желтый уровень погодной опасности из-за ветра продлен в Московском регионе до вечера 24 октября.