23 октября, 16:45Новости
Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось 1,5 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Обновленная программа профориентации для девятиклассников стартовала в Москве, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.