Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 16:45

Новости

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Собянин: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летним юбилеем

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Собянин: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Собянин: на месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскому проекту "Серебряное наставничество" исполнилось 1,5 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Обновленная программа профориентации для девятиклассников стартовала в Москве, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквыобществообразованиегородпогодавидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика