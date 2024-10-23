Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первые электрозарядные станции мощностью 150 кВт появились в столице, проинформировали в телеграм-канале Дептранса.

На севере Москвы появился районный центр "Место встречи "Баку". Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.