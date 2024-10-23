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Новости

23 октября, 14:45

Новости

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летним юбилеем

Новости часа: в столице утвердили проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Собянин: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте "Серебряное наставничество"

Собянин: на месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предприниматели Москвы регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первые электрозарядные станции мощностью 150 кВт появились в столице, проинформировали в телеграм-канале Дептранса.

На севере Москвы появился районный центр "Место встречи "Баку". Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

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