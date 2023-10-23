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23 октября, 17:30

Новости

Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

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Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на сумму 4,2 миллиарда рублей. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, а еще логотипы и технологические карты.

По словам мэра, участники Московского инновационного кластера провели более 700 таких транзакций через цифровую платформу i.moscow. Регистрация для них бесплатная. Все это помогает компаниям патентовать свои разработки и защищать интеллектуальную собственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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