Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на сумму 4,2 миллиарда рублей. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, а еще логотипы и технологические карты.

По словам мэра, участники Московского инновационного кластера провели более 700 таких транзакций через цифровую платформу i.moscow. Регистрация для них бесплатная. Все это помогает компаниям патентовать свои разработки и защищать интеллектуальную собственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.