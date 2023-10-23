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Новости

23 октября, 17:15

Общество

Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" законсервировали до весны. Это данные комплекса городского хозяйства.

20 пар поженились на станции метро "Маяковская" с начала года. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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