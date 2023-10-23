Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" законсервировали до весны. Это данные комплекса городского хозяйства.

20 пар поженились на станции метро "Маяковская" с начала года. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.