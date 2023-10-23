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Новости

Новости

23 октября, 16:30

Город

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 вариантов пересадок доступны с четырех диаметров. В будущем вариантов будет больше, рассказал Сергей Собянин.

Активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду началось в Москве. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Расписание на МЦД-2 и МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября из-за модернизации инфраструктуры. Это данные МЖД.

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