23 октября, 16:30Город
Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 вариантов пересадок доступны с четырех диаметров. В будущем вариантов будет больше, рассказал Сергей Собянин.
Активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду началось в Москве. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Расписание на МЦД-2 и МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября из-за модернизации инфраструктуры. Это данные МЖД.