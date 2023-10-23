Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 вариантов пересадок доступны с четырех диаметров. В будущем вариантов будет больше, рассказал Сергей Собянин.

Активное строительство эстакады через Северо-Западную хорду началось в Москве. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Расписание на МЦД-2 и МЦД-4 изменится с 27 по 29 октября из-за модернизации инфраструктуры. Это данные МЖД.