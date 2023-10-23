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Новости

23 октября, 15:30

Общество

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тысяч пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица компенсирует двум предприятиям затраты по лизингу на 160 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Высота снежного покрова в Москве к концу недели может вырасти до 10 сантиметров. О погодных изменениях предупредили синоптики.

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