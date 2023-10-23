Новости часа: комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тыс пациентов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый комплекс МКНЦ имени Логинова принял за два месяца почти 90 тысяч пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Столица компенсирует двум предприятиям затраты по лизингу на 160 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Высота снежного покрова в Москве к концу недели может вырасти до 10 сантиметров. О погодных изменениях предупредили синоптики.