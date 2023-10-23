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Новости

23 октября, 14:30

Общество

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Собянин: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 вариантов пересадок доступны с четырех диаметров. В будущем вариантов будет больше, рассказал Сергей Собянин.

В столице начался прием заявок на гранты для экспортеров. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Температура в Москве на этой неделе будет опускаться ниже 0 градусов в дневное время. Об этом предупредили синоптики.

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