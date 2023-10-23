23 октября, 14:30Общество
Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 вариантов пересадок доступны с четырех диаметров. В будущем вариантов будет больше, рассказал Сергей Собянин.
В столице начался прием заявок на гранты для экспортеров. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Температура в Москве на этой неделе будет опускаться ниже 0 градусов в дневное время. Об этом предупредили синоптики.