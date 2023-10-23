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23 октября, 14:15

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Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин

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Более 23 миллионов приемов провели врачи поликлиник, которые модернизировали по новому московскому стандарту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена завершен. В него вошло 200 зданий. Теперь можно пройти полноценное обследование рядом с домом и не придется тратить время на дорогу. Кроме того, в порядок привели территории рядом с клиниками.

Особое внимание уделили комфорту врачей и пациентов, а также технологическому обновлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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