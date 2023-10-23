23 октября, 13:30Безопасность
Новости часа: реставрацию уникальной церкви в Коломенском планируют завершить в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Завершить реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском рассчитывают в следующем году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Количество вторичных аварий на МКАД сократилось на 20% с начала года. Это данные ЦОДД.
На Большой Филевской улице обновили асфальт, работы проводили по ночам. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.