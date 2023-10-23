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Новости

23 октября, 12:30

Общество

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Собянин: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин рассказал о проектировании 13 домов по программе реновации в центре Москвы

Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

Собянин: фасадам дома Юшкова вернули исторический облик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 90 тысяч человек получили помощь в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

К концу недели высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 10 сантиметров. Это данные синоптиков.

Московские цветники начали готовить к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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