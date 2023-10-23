Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 90 тысяч человек получили помощь в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени Логинова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

К концу недели высота снежного покрова в Москве может увеличиться до 10 сантиметров. Это данные синоптиков.

Московские цветники начали готовить к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.