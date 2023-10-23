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Новости

23 октября, 12:00

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Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Собянин: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин рассказал о проектировании 13 домов по программе реновации в центре Москвы

Новости часа: фасадам дома Юшкова на Мясницкой улице вернули исторический облик – Собянин

В центре Москвы возводятся и проектируются 13 домов по реновации – Собянин

Собянин: фасадам дома Юшкова вернули исторический облик

На портале поставщиков с начала года состоялось 405 тысяч закупок – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 миллионов приемов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 170 километров развязок "клеверного" типа реконструировали на МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме на фоне тумана. Это данные авиагаваней.

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