Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 миллионов приемов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 170 километров развязок "клеверного" типа реконструировали на МКАД. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Московские аэропорты Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме на фоне тумана. Это данные авиагаваней.