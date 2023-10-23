23 октября, 11:30Город
Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском
В Москве начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Специалисты приведут в порядок цоколь, галерею и шатер и восстановят историческую кладку, декор и благоустроят территорию вокруг. Они вернут прежний вид металлическим элементам и белому камню.
Закончить реставрацию памятника рассчитывают в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.