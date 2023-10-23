Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начинается реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туман с видимостью 200–500 метров сохранится в Москве до 13:00. Это данные комплекса городского хозяйства.

Почти 70% установленных в квартирах москвичей газовых плит проверили в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.