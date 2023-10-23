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23 октября, 11:30

Общество

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Собянин: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Собянин рассказал о проектировании 13 домов по программе реновации в центре Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начинается реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туман с видимостью 200–500 метров сохранится в Москве до 13:00. Это данные комплекса городского хозяйства.

Почти 70% установленных в квартирах москвичей газовых плит проверили в этом году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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