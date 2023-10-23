Сергей Собянин рассказал, как работает новый комплекс центра имени А. С. Логинова

Более 90 тысяч человек за два месяца приняли врачи лечебно-диагностического комплекса имени Логинова. Это один из якорных московских онкологических стационаров. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.



В конце августа 2023 года центр открылся после ремонта. Теперь в распоряжении врачей 40 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентген-комплексы, ангиографические и рентген-установки, оборудование для лучевой терапии и многое другое.

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