Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений – Собянин

В Москве завершается четвертый этап глобальной модернизации Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сейчас там проводится замена оборудования. Также внедряются новейшие технологии очистки сточной воды на втором блоке.

На очистных сооружениях уже применяются безотходные технологии, добавил мэр. Извлеченный мусор не скапливается на полигонах, а идет на термическую утилизацию.

Поэтапное обновление Люберецких очистных сооружений начали в 2020 году. Уже построили блок механической очистки стоков и первый блок биологической. Все сооружения оборудовали газоочистными установками.

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