В центре Москвы отреставрировали старинный Дом Кеворкова – Собянин

В центре Москвы отреставрировали старинный Дом Кеворкова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Здание XVIII– XIX веков в постсоветский период пришло в аварийное состояние. В стенах были трещины, не было дверей и окон, коммуникации не работали. Стоял вопрос о сносе, но потом зданию присвоили статус объекта культурного наследия, а в 2020 году началась реставрация.

Фасадам вернули исторический вид, восстановили и интерьеры – старинные росписи и лепнину на потолках и стенах.

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